​نائب يكشف عن اعتقال عراقيين في لبنان: بسبب فيزا الى السعودية

كشف النائب يوسف الكلابي، الاثنين، عن تعرض عراقيين للاعتقال في لبنان، وفيما أكد أن سبب اعتقالهم بسبب فيزا الى السعودية، اتهم شركة طيران الشرق الأوسط بتسليمهم للامن اللبناني.

وقال الكلابي في تغريدة على موقع "اكس"، "غدا صباحا ساسافر الى بيروت ولن اعود الا ومعي العراقيين المظلومين، ‏وستحاسب شركة الشرق الاوسط للطيران".

وأضاف في تغريدة أخرى، "ما تعرض له مواطنون عراقيون (نساء ورجال وكبار سن) كانوا ذاهبين الى المملكة العربية السعودية بشكل قانوني (فيزا سياحية) وتم اعادتهم بسبب نوعية سمة الدخول لا اكثر كون موسم الحج قد بدأ".

ولفت الى أنه تم "تسليمهم للامن اللبناني من قبل طيران الشرق الاوسط اللبناني والتعامل معهم كمجرمين وايداعهم السجن منذ اكثر من 4 ايام"، معتبراً ذلك "سابقة خطيرة وامرا لن يتم السكوت عنه".

وتابع الكلابي أنه "سيترتب عليها الكثير من التبعات ومنها اعادة النظر بالمعونات والاتفاقات بين البلدين"، مشيراً الى أن "العراق كان سباقا للوقوف مع لبنان في كل محنة ولكن للاسف يعامل بهذا الجحود غير المقبول ابدا".