الملا: عمل هيئة الحج والعمرة صفحة مشرقة في العراق

وقال الملا في كلمته خلال المؤتمر السنوي للمرشدين والمرشدات الدينيين المرافقين لقوافل الحجاج، إن "العراقيين من كبار السن يدركون الفرق الكبير بين الحج قبل عام 2003 والحج حاليا".

وأضاف أن "من الصفحات المشرقة التي من حقنا ان نفتخر بها في العراق الجديد هو عمل هيئة الحج والعمرة".

وأشار الملا الى أن "نجاح الهيئة ازداد بوجود الشيخ سامي المسعودي على رأسها من خلال قيادته وحرصه على إنجاح عملها في خدمة ضيوف الرحمن".