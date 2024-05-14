حركة مرور ثقيلة.. خارطة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات التي تتبعتها السومرية نيوز كالاتي:سريع القناة عند مشروع الرستمية لغاية صعد محمد القاسمشارع موسى بن نصيرسريع وجسر الدورة لغاية الجسر العنكبوتيجسر وساحة الطابقينشارع جامعة بغداد لغاية ساحة الطابقينشارع الطار وسريع القادسية ازدحام كثيف وطويلسريع محمد القاسم بين شارع صفي الدين الحلي ومجسر قرطبةشارع صفي الدين الحلي من الجامعة المستنصرية الى مقبرة الجيش البريطانيمجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحطية بمدينة الطبشارع الرشيد من جسر السنك الى جسر الشهداءجسر السنك وجسر الجمهورية ازدحامالشوارع المؤدية من ساحة الطيران وساحة الوثبة باتجاه ساحة الخلاني