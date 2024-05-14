تظاهرة أمام محافظة بغداد.. فئة مجازة "إجباريًا" منذ 8 سنوات تطلب العودة للعمل

وقال مراسل السومرية، ان عشرات الاشخاص من عقود موظفي تنمية الأقاليم التابعين لمحافظة بغداد نظموا تظاهرة احتجاجية امام مبنى محافظة بغداد مطالبين بإلغاء الاجازة الاجبارية التي اقعدتهم في المنازل منذ عام 2016، ويرغبون بالعودة الى العمل.ويبلغ عدد موظفي عقود تنمية الأقاليم 968 شخصا، منحوا إجازة اجبارية عام 2016، فيما صدرت توجيهات مؤخرا من قبل الحكومة فضلا عن تصويت مجلس محافظة بغداد باستثناء أصحاب عقود تنمية الأقاليم من الضوابط والتعليمات المتعلقة بـ150 الف درجة وظيفية بصفة عقد التي اطلقت مؤخرا وتعيينهم بشكل مباشر.