منخفضة بنسبة الثلث.. العراق سجل أكثر من 3 الاف حريق في الربع الأول من 2024

وقال مدير شعبة الإعلام في مديرية الدفاع المدني نؤاس صباح إن "عدة محاور أسهمت بانخفاض حوادث الحرائق بنسبة 36 % خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بعامي 2023 و 2022".وأوضح أن "عدد الحوادث التي سجلت خلال العام الحالي تجاوزت 3 آلاف حادث، فيما كان عدد الحوادث خلال الربع الأول من العام الماضي 4 آلاف و400 حادث"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد شاكر وجود دعم حكومي لمديرية الدفاع المدني من خلال رفدها بمعدات وآلات حديثة من مناشئ عالمية"، مشيرا الى ان تعاظم قدرات مديريات الدفاع المدني في كيفية التعامل مع الحوادث بشكل آني وسريع والعمل على تقليل الخسائر بالقدر الممكن وعدم تفاقمه.