واسط.. السجن 15 سنة بحق تاجر مخدرات

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيسا يحتوي على مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم ٥٠ لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧و٤٨ و٤٩ من قانون العقوبات".