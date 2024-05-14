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كشف حقيقة وجود دخول شامل لمرحلة الثالث المتوسط
محليات
2024-05-14 | 03:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,846 مشاهدة
السومرية نيوز – محليات
نفت لجنة التربية النيابية وجود أي قرار يخص الدخول الشامل لمرحلة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 ـ 2024 في الوقت الحالي، مؤكدة أن الموضوع الآن أمام هيئة الرأي في وزارة التربية لمناقشته في اجتماعاتها.
وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، انه لا يوجد أي قرار يخص الدخول الشامل لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 ــ 2024 خلال الوقت الحالي، لكون العام الدراسي مضى من دون أي وضع استثنائي، بل كان متكاملا من جميع الجوانب، مثل توزيع الهيئات التربوية وانتظام دوام الطلبة بالمدارس، منوهة بأن الأعوام الماضية كانت قد شهدت وجود جائحة كورونا، الأمر الذي أربك الوضع حينها، لذا تم السماح بالدخول الشامل لأربع سنوات، تماشيا مع الظروف التي كان البلد يمر بها، بيد أن العام الدراسي الحالي 2023 ــ 2024 سار من دون أي مشاكل تربوية أو صحية أو أمنية وغيرها، لذا لا يوجد ما يسوغ منح الطلبة قرارا بالدخول الشامل، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
ولفتت كاكائي إلى أن اللجنة تسعى لضمان رصانة التعليم في البلاد من خلال القرارات التي تتعلق بالجانب التربوي وجعلها ملائمة للوضع الحالي الذي يعد أكثر استقرارا مقارنة بالأعوام الدراسية الماضية، موضحة في الوقت نفسه، أن مناقشة قرار الدخول الشامل قد أدرجت على طاولة اجتماعات هيئة الرأي، مستدركة، ولكن في حال كانت هناك موافقة على القرار، فستكون من خلال وزارة التربية وهيئة الرأي فيها حصرا، وبالتالي ستوافق لجنة التربية النيابية على القرار في حال صدوره.
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