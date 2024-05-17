طقس العراق.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع تساقط امطار خفيفة في الاقسام الجبلية والشرقية منها، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مبينا ان "درجات الحرارة العظمي ستكون في محافظة النجف الاشرف 40 درجة، وبغداد وكربلاء المقدسة وميسان وواسط وديالى37، وذي قار والديوانية والبصرة 39 درجة مئوية".وأضافت أن "طقس يوم الاحد على العموم سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً"، مشيرا إلى أن "الحالة الجوية ليوم الاثنين سيكون الطقس على العموم صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأوضحت الهيئة أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الثلاثاء القادم سيكون الطقس على العموم غائماً جزئياً واحياناً يكون غائماً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة متفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".