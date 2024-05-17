وقال مراسلنا، إن أعداداً كبيرة من أنصار التيار الصدري مستمرة بالقدوم، إلى منطقة الشعلة في بغداد؛ استعداداً للصلاة الموحدة التي دعا إليها السيد الصدر دعماً لعطلة "عيد الغدير".وأشار إلى أن هناك استعدادات أمنية وخدمية كبيرة لتلبية احتياجات القادمين من المناطق الاخرى.وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، لصلاة جمعة موحدة دعماً لعطلة "عيد الغدير".وجاء في وثيقة مذيلة بختم الاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة، ما نصه: "مساندة لامر الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها الذي اعلن عنه السيد مقتدى الصدر في جعل عيد الغدير عطلة رسمية عامة تقرر ان تكون صلاة الجمعة لهذا الأسبوع موحدة في كل محافظة نصرة للدين والمذهب والعقيدة ومحبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين".وأضافت الوثيقة: "صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تكون بجانب الكرخ".