خطيب الصلاة الموحدة: عطلة الغدير متطابقة مع مطلب السيد الشهيد قبل 26 عاما

وقال الاعرجي في مقدمة خطبة الجمعة المركزية للصلاة الموحدة المقامة لمساندة مطلب تشريع قانون عطلة عيد الغدير، وحضرتها السومرية، انه "قبل 26 عاما طالب السيد الشهيد الصدر من المختصين انشاء نصب تذكاري لعيد الغدير"، مبينا انه "بعد 26 عاما طالب السيد القائد مقتدى الصدر بمطلب شعبي عراقي إسلامي نابع من القران والسنة بان يكون عيد الغدير عطلة إسلامية".ووصف الاعرجي هذا المطلب بأنه "مطلب عالٍ"، مطالبا المصلين بـ"مساندة المطلب بالصلاة على محمد وال محمد بأصوات عالية أيضا".