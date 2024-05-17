مشاهد من "الصلاة الموحدة" في سامراء والبصرة وكربلاء

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة، صورا لصلاة الجمعة دعماً لعطلة "عيد الغدير" في سامراء والبصرة.

أدناه صور صلاة الموحدة في سامراء:

أدناه صور صلاة الموحدة في البصرة:





أدناه صور صلاة الموحدة في كربلاء المقدسة:

وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، لصلاة جمعة موحدة دعماً لعطلة "عيد الغدير".



وجاء في وثيقة مذيلة بختم الاشراف العام على صلاة الجمعة والجماعة، ما نصه: "مساندة لامر الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها الذي اعلن عنه السيد مقتدى الصدر في جعل عيد الغدير عطلة رسمية عامة تقرر ان تكون صلاة الجمعة لهذا الأسبوع موحدة في كل محافظة نصرة للدين والمذهب والعقيدة ومحبي الاعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين".