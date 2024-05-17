وقالت الهيئة بحسب مقطع فيديو اطلعت السومرية نيوز، عليه ان "الهيئة قامت بإدخال الخبز و"الصمون" العراقي الى سفرة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة لأول مرة في تاريخا، وسيقدم في وجبات الإفطار والغداء والعشاء للحجاج".وأضافت: "قامت الهيئة بانشاء افران وفق اعلى المقاييس الصحية والفنية"، موضحة انها قامت بتدريب 90 خبازا للعمل في هذه الافران بعد اختبارهم للعمل في تلك الافران".