الحج والعمرة تعلن انطلاق اول قوافل الحجاج الى بيت الله الحرام

وقال المسعودي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية نيوز، انه "اليوم نعلن انطلاق اول القوافل، والعراق هو الوحيد الذي دعم كلفة الحاج من اجل ان تكون الكلفة هي الأقل".وأضاف: "ندعو المواطنين الى عدم الذهاب نحو الفيز غير القانونية، ولن نسمح بذلك ولا نريد ان يتورط المواطن "، مؤكدا: "سيتعرض حامل هذه التأشيرة الى السجن والغرامة ".وأشار المسعودي الى ان "أعداد حجاج الجو قرابة 19 الف حاج وحجاج البر ستنطلق قوافلهم بعد 3 ايام وعددهم قرابة 19 الف ".وأوضح ان "39 مليار هي قيمة دعم الكلفة من قبل رئاسة الوزراء لدعم الحجاج"، مؤكدا ان "هذا الموسم سيكون متميز بالخدمات".فيما اكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري خلال المؤتمر انه "تم تأمين النقل من قبل جميع القطعات الأمنية".