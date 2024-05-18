ازدحامات "غريبة" ببغداد ومداخلها مساء الامس وصباح اليوم.. والسبب: تشييع شخصية كبيرة

وأكد شهود عيان ان مداخل بغداد ولاسيما مدخل بغداد الجنوبي والطريق السريع كان مزدحما مساء امس الجمعة، فيما شهد شارع مطار بغداد وبعض شوارع العاصمة بغداد صباح اليوم السبت ازدحامات أيضا بالرغم من كونه يوم عطلة، مادفع الى الاستغراب حول أسباب هذه الازدحامات المتزامنة.وببحث السومرية نيوز عن الموضوع، تبين ان أسباب الازدحامات امس واليوم هو توافد مئات الافراد من العشائر لاستقبال جثمان وتشييع شيخ قبال بني حسن في العراق والوطن العربي، الشيخ مثنى ال حاتم ال حسن الحسناوي، والذي توفي اول الامس في احدى مستشفيات باريس بفرنسا بعد صراع طويل مع المرض.والشيخ مثنى آل حاتم آل حسن الحسناوي هو شيخ وامير امارة بني حسن في العراق وقد عرف في مختلف القبائل العربية في معظم انحاء الوطن العربي، ولد في العراق في النجف الاشرف ونشأ وترعرع بها وقد استلم الخلافة عن والده منذ عام 2004.والجدير بالذكر انه كان شيخا للقبيلة بكل عشائرها وفروعها ورموزها من كبار العرائف في المسألة العشائرية ملم بقوانين العشائر وسنائن القبائل الفراتية.ويعد الشيخ مثنى ال حسن من الشخصيات المهمة والكبيرة والمعروفة حتى ان العديد من الشخصيات السياسية والرئاسية في العراق قامت بنعيه، بينها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم.كما وخصصت الحكومة العراقية طائرة لاعادة جثمان الشيخ ال حسن الى العراق، ووصل الجثمان صباح اليوم الى مطار بغداد، وجرى تشييعه منذ الساعة السابعة صباحا اليوم، بمشاركة مئات الأشخاص.