إيضاح مُفصّل لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة.. هذا موعد الامطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الطقس يوم السبت على العموم صحو مع بعض الغيوم مع تصاعد عبار خفيف درجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة (20-30) كم / س، مدى الرؤية (6-8) كم وفي الغبار (3-5) كم".وأضاف أن "طقس يوم الاحد، سيكون على العموم صحو مع بعض الغيوم، درجات الحرارة ترتفع قليلا، مدى الرؤية (6-8) كم"، مشيرا الى ان "طقس يوم الاثنين المقبل، سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحو مع بعض الغيوم وغائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الشمالية، درجات الحرارة ترتفع قليلاً، مدى الرؤية (6-8) كم".ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل، ستكون على العموم صحو إلى غائم جزئي، لا تغير في درجات الحرارة، مدى الرؤية (6-8) كم".وبينت أن "يوم الاربعاء المقبل، سيكون الطقس على العموم صحو مع بعض الغيوم، لا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية، مدى الرؤية (6-8) كم".