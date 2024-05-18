الاليات انسحبت بعد التقاط المسؤولين للصور.. نكبة في جنوب بغداد بعد انتظار الخدمات لـ20 عاما

ويحشد أهالي مقاطعة أبو دشير الثانية او ماتسمى مقاطعة 2 و3/10 منذ أيام لتظاهرات ستنطلق امام امانة بغداد يوم 23 أيار الجاري، مطالبين بالخدمات لمنطقتهم المنكوبة منذ 23 عاما.وعلقت لافتات بالبدء بإدخال المجاري والماء لمحلة 859 مقاطعة 3/10، الامر الذي اشعل الفرح في قلوب أهالي المنطقة، مع مجيء المسؤولين من مدراء مجاري وماء بغداد الى موقع التنفيذ، كما اظهر مقطع فيديو نشره أهالي المنطقة.وبعد دقائق فقط من البشرى، انقلب الفرح الى نكبة، عندما تم نشر مقطع فيديو اخر يظهر خلو المنطقة تماما من الاليات، في حين قال أهالي المنطقة ان الاليات انتظرت لحين ان يلتقط المسؤولون الصور، ثم انسحبوا جميعا تماما بعد دقائق.