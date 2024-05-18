العمل تكمل اجراءات إطلاق البحث الاجتماعي لأطفال السكري

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "هيئة الحماية الاجتماعية استهدفت في المرحلة الاولى (٨) الاف طفل كانوا قد تقدموا ورقياً"، مشيرا الى ان "عملية البحث ستطلق ابتداءً من يوم غد الأحد الموافق ١٩ ايار الحالي".واضاف ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استحصلت موافقة مجلس الوزراء بقراره المرقم (23528) في ١٧ ايلول ٢٠٢٣ لشمول مرضى أطفال السكري بإعانة الحماية الاجتماعية"، كما تقرر "شمول أطفال السكري من الدرجة الأولى براتب المعين المتفرغ".واشار الى ان "هذه الحملة تهدف للتخفيف عن كاهل العوائل الفقيرة التي لديها اطفال مصابين بهذا المرض والمساهمة في شفائهم".وتابع، ان "الحملة ستستمر لحين اكمال بحث جميع المتقدمين الكترونياً ًلدى الهيئة والبحث سيقوم بزيارة هذه العوائل دون ان تكبد العوائل الكريمة عناء المجيء الى مقر الوزارة او اقسامها".