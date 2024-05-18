هيئة الحج تطلق مبادرة "حقيبة موحدة" لجميع الحجاج مجاناً

أعلنت هيئة الحج والعمرة في العراق، السبت، عن اطلاق مبادرة حقيبة حاج موحدة لجميع الحجاج مجاناً.

وتهدف المبادرة بحسب الهيئة، الى رفع الاعباء المالية الاضافية على ضيوف الرحمن، مؤكدة أن المبادرة هي للمرة الأولى. تفاصيل أكثر في الفيديو المرفق..