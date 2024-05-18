قطع جزئي لشارع وسط بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قطع جزئي للشارع الخدمي لمنطقة زيونة من أسفل جسر الإعاشة باتجاه الساحة الصغيرة كمرحلة أولى ومن ثم باتجاه تقاطع الربيعي لغرض قشط الطريق للتهيئة للإكساء".وأضافت: "سيكون العمل ليلاً من الساعة التاسعة مساءً لغاية الخامسة صباحاً".