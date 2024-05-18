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https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-488947-638516513818612421.jpg
قطع جزئي لشارع وسط بغداد
محليات
2024-05-18 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
السومرية نيوز
7,373 مشاهدة
أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن قطع جزئي لاحد الشوارع وسط بغداد.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قطع جزئي للشارع الخدمي لمنطقة زيونة من أسفل جسر الإعاشة باتجاه الساحة الصغيرة كمرحلة أولى ومن ثم باتجاه تقاطع الربيعي لغرض قشط الطريق للتهيئة للإكساء".
وأضافت: "سيكون العمل ليلاً من الساعة التاسعة مساءً لغاية الخامسة صباحاً".
المحرر:
سعد أحمد
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