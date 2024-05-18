قبيل التفويج البري للحجاج.. رئيس هيئة الحج يتفقد مدينة الحجاج والمعتمرين

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه"استعدادا لبدء التفويج البري للحجاج، زار الشيخ سامي المسعودي مدينة الحجاج والمعتمرين المشيدة حديثا، والتي ستستقبل افواج الحجاج لأول مرة خلال الايام المقبلة".وأضافت: "اطلع رئيس الهيئة على كافة المرافق الخدمية في المدينة، ومن بينها اماكن استراحة الحجاج والمطابخ الخاصة باعداد الطعام والمرافق الصحية".وشدد الشيخ المسعودي، بحسب البيان على" ان الهيئة استنفرت كافة كوادرها من اجل تقديم الخدمات المميزة لضيف الرحمن بما يليق بمكانته، فيما ستكون القوات الامنية مرافقة لقوافل الحجاج لحين وصولهم الى منفذ عرعر الحدودي".