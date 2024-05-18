السيد الصدر يصدر توجيها يخص السياسيين (صور)

وقال السيد الصدر في توجيه علق على مدخل مرقد والده: "يجب ان يبقى المرقد مصدر للإصلاح ومحيي الهدى والفلاح طاهرا بعيدا عن الفاسدين والمتملقين ذوي المطالب السياسية الدنيوية البعيدة عن المصالح العامة الإسلامية والمذهبية والوطنية".وأضاف: "وقد ازعجني كثيرا زيارة بعض السياسيين الفاسدين الذين لطالما تبجحوا بالفساد وبأذى ال الصدر منذ مرجعيته وبعد استشهاده ولسيما في (قم المقدسة)".وأكد السيد الصدر: "على القائمين على خدمة المرقد الشريف منع زيارتهم ومنع التصوير غير المركزي فمثل هؤلاء يستغلون زيارتهم لمصالحهم الدنيوية والسياسية وتنصيب وزرائهم وموظفيهم كما يجب ان لا يتشرف أي منهم ومن المنشقين الذين يحاولون تشتيت الصفوف والمطرودين وأصحاب القضية بزيارة هذا المرقد الشريف، فذلك غير مرضي لله ولرسوله ولاهل بيته وشهيدنا الحبيب أكيدا".