شوارع باب المعظم "حمراء".. قائمة طويلة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:السومرية نيوز-محلياتسريع وجسر الدورةمحمد القاسم حركة مرور بطيئة من الغدير الى معارض النهضةشارع الهندية وسدة العرصاتشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة ازدحامشارع مثنى الشيبانيشارع بور سعيد من القناة لغاية مجسر قرطبةمن مجسر قرطبة ونفق باب الشرجي وساحة الطيران وصولا الى التحريرجسر الجمهورية وشارع يافاكرادة خارج من ساحة التحريات باتاجاه التقاطع نحو شارع 42مخرج كرادة داخل باتجاه كهرمانةشارع الجمهورية من الشورجة الى ساحة الخلانيشارع الرشيد بين كراج السنك وكراج الرصافيشارع حيفا من شارع شيخ معروف وصولا الى تقاطع الملك فيصلشارع النصر بين تقاطع الملك فيصل والعلاوي السايدينمجسر ونفق وجسر باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطبشارع 14 تموز وجسر وشارع 14 رمضان لغاية مستشفى الطفلسريع أبو غريب من تقاطع شارع الربيع لغاية ساحة اللقاءشارع أبو جعفر المنصور من دخول شارع 14 رمضانشارع المنصور لغاية تقاطع الرواد وشارع الرواد ازدحامشارع المطار وسريع القادسية لغاية مجسر القادسية ازدحام متصلشارع قطر الندى من البياع باتجاه جسر الجادريةالشارع القادم من شارع الصحة بالشعب لغاية جسر الصليخ