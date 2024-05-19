التربية تحدد معدل 97 بالمئة للطلبة المتقدمين لإجراء اختبارات التسريع

السومرية نيوز – محليات



حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، معدل 97 بالمئة للطلبة المتقدمين لإجراء اختبارات التسريع.

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات في وزارة التربية، حددت معدل 97 بالمئة بدلا من 98 بالمئة للطلبة المتقدمين لإجراء اختبارات التسريع من الصف الخامس الابتدائي والثاني متوسط للعام الدراسي 2023- 2024 مع تعديل بعض ضوابط".

ادناه كتاب الوزارة:-