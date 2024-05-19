إحصائية جديدة بعدد النازحين في العراق

وقال عضو اللجنة شريف سليمان، إن لجنته تتابع أوضاع الأسر النازحة داخل وخارج المخيمات، مشيرا إلى أن عدد النازحين خارج مخيمات إقليم كردستان يفوق عدد القاطنين داخلها، إذ تتراوح أعداد النازحين الكلية بين 800 ألف إلى مليون نازح في عموم البلاد، بعضهم مقيمون في مخيمات الإقليم وآخرون يقيمون في نينوى والأنبار وأطراف بغداد وبعض المحافظات الأخرى.وأكد أن اللجنة تعمل على تحسين أوضاع النازحين لتمكينهم من العودة الطوعية لمناطقهم الأصلية، منوها بأن إنهاء معاناتهم يعد من أهم ما تعمل عليه اللجنة النيابية في الوقت الحالي.ونبه سليمان على أن البرامج الخاصة بالنازحين المنفذة خلال السنوات السابقة لم تكن حقيقية، ولم تلب طموحهم بالشكل الذي يحل مشاكلهم وينهي ملف النزوح نهائيا، لا سيما بعد مرور نحو عقد على هذه المعاناة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الهجرة والمهجرين علي عباس جهاكير، أن الوزارة تعمل على حل أزمة النازحين بالطرق التي تتناسب مع البرنامج الحكومي والخطة الوطنية للعودة الطوعية، لافتا إلى وجود برامج خاصة بنازحي قضاء سنجار لغرض تشجيعهم على العودة الطوعية لمنطقتهم، مفيدا بأن البرامج تضمنت دورات لتعليم الخياطة وإدارة المشاريع الصغيرة للنساء، فضلا عن المساعدة بفتح مشاريع صغيرة للراغبين بالعودة، مع توفير مستلزمات العمل التي تتطلبها الدورات المذكورة، وفقا للصحيفة.