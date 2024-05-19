طقس العراق.. ارتفاع بالحرارة وفرص لتساقط الأمطار

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً الى غائم جزئي في عموم البلاد، وأحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".وأضافت "أما في يوم الثلاثاء فسيكون الطقس في المنطقتين الوسطى والشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة فيهما، ويكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأشارت الهيئة إلى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي وأحياناً يكون غائماً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة".