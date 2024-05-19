إجراء مسح اشعاعي شمال الموصل.. ماذا اثبتت نتائج الفحوصات؟

مديـر بيئـة نينـوى سـنان صـبحي علـي في بيان ورد للسومرية نيوز، قال ان الفرق الفنية التابعة للمديرية قامت بسحب نماذج من المياه والتربة لغرض اخضاعها الى الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوها من الاشعاع وتأتي هذه الاجراءات ضمن المتابعة الدورية، مؤكدا توفير كل المستلزمات الضرورية للعمل وفق القوانين والمحددات التي وضعها مركز الوقاية من الاشعاع.واضاف ان المديرية وضعت خطط عمل تتعلق بعمليات المسح الاشعاعي واخذ عينات من التربة والمياه ومعالجة التلوث، والتأكد من خلوه من الاشعاع من خلال الفحوصات الموقعية والمختبرية".مدير بيئة نينوى أكد أن القراءات الميدانية لأجهزة المسح الأشعاعي المختبرية للنماذج البيئية المسحوبة من المواقع أثبتت عدم وجود اي مؤشرات لتلوث اشعاعي.