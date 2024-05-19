بحوزتهما 20 كيلو غرام من الأفيون.. الإعدام بحق تجار مخدرات في واسط

السومرية نيوز – محليات



أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الاحد، حكما بالإعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة إدخال مواد مخدرة إلى العراق عبر الحدود.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضبط بحوزتهما عشرين كيلو غراما من مادة الأفيون المخدرة".



وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".