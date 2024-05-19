هيئة الحج تطالب البنك المركزي بتوجيه المصارف لفتح ابوابها امام الحجاج

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "هناك اعدادا كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب الى الحج بحاجة الى شراء عملة الدولار بالسعر الرسمي، لاستخدامها في الديار المقدسة، الا ان المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم".ودعت الهيئة "البنك المركزي الى تعميم توجيه لكافة المصارف المشمولة ببيع عملة الدولار، باستقبال ضيوف الرحمن، كون شركات الصرافة لم تستوعب الحجاج الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي".