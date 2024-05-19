"علاقات ومصالح مشبوهة" تقف بوجه إنهاء تفويض "العزاوي" لحماية مطار بغداد

وقال مدير الشركة حفيظ أوكي في حديث لـ السومرية نيوز، "منذ تولينا عقد مطار بغداد الدولي سنة 2022 بدأت أمور الشركة تسوء بسبب الإدارة السيئة بعد تفويض فراس العزاوي بإدارة الشركة في العراق"، مبينا "حاولنا في العديد من المرات عن طريق البريد الالكتروني او غيرها من الطرق بمراسلة فراس العزاوي لغرض توضيح الأمور المالية وبيان كمية الأموال التي سحبت دون علمنا، ولكن لم يرد علينا".وأضاف أوكي، أن "جميع هذه الحركات المالية المشبوهة التي تمت من حساب الشركة المالي، تمت من قبل فراس العزاوي بدون علم مالك الشركة عندما سحب نحو 8 ملايين دولار".وتابع أوكي، أن "الشركة في البداية فوضت فراس العزاوي بإدارة الشركة في العراق، لكنه الان يحاجج الشركة بالتفويض القديم الذي منحته له الشركة ومن ثم قامت بإلغائه، وبالتالي فإنه الان يصر على البقاء في منصبه رغم شبهات الفساد التي تحوم حوله".وأكد مير الشركة، أن "فراس العزاوي الان مجرد موظف بعد ان قامت الشركة بإنهاء تفويضه لإدارة الشركة، لكن الدوائر العراقية تعرقل قرار إنهاء تفويضه، ونعتقد ان هناك علاقات مجهولة ومصالح مشتركة بينها وبين العزاوي".وأظهرت وثائق داخلية وخارجية لشركة بزنس انتيل الكندية، والمعنية بحماية أمن مطار بغداد وفق عقد ابرمته مع العراق في أكتوبر 2022، عمليات مشبوهة تحيط بأعمال الشركة أو فرعها في بغداد على الأقل، فيما لا تقتصر الشبهات على فرع الشركة بل يطال الجهات العراقية المسؤولة المتمثلة بشركة الملاحة وإدارة المطارات.