السيد الصدر يستقبل جثمان الشيخ مثنى آل حاتم آل حسن في النجف (فيديو)

وقال مراسلنا، ان "السيد الصدر قام باستقبال جثمان الراحل الشيخ مثنى آل حاتم آل حسن في محافظة النجف الاشرف، والذي توفي في احدى مستشفيات باريس بفرنسا بعد صراع طويل مع المرض".

والشيخ مثنى آل حاتم آل حسن الحسناوي هو شيخ وامير امارة بني حسن في العراق وقد عرف في مختلف القبائل العربية في معظم انحاء الوطن العربي، ولد في العراق في النجف الاشرف ونشأ وترعرع بها وقد استلم الخلافة عن والده منذ عام 2004.والجدير بالذكر انه كان شيخا للقبيلة بكل عشائرها وفروعها ورموزها من كبار العرائف في المسألة العشائرية ملم بقوانين العشائر وسنائن القبائل الفراتية.ويعد الشيخ مثنى آل حاتم آل حسن من الشخصيات المهمة والكبيرة والمعروفة حتى ان العديد من الشخصيات السياسية والرئاسية في العراق قامت بنعيه، بينها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم.كما وخصصت الحكومة العراقية طائرة لإعادة جثمان الشيخ آل حسن الى العراق، ووصل الجثمان صباح يوم أمس الى مطار بغداد، وجرى تشييعه منذ الساعة السابعة صباحا من يوم أمس، بمشاركة مئات الأشخاص.