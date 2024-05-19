هيئة الحج تدخل نظام "تعقب GPS" لمتابعة حافلات الحجاج (فيديو)

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الاحد، عن استخدام نظام "تعقب GPS" لحافلات نقل الحجاج العراقيين.

وقالت الهيئة بحسب بيان لها انها "فعلت لأول مرة نظام التتبع "تعقب GPS" لمتابعة حركة حافلات الحجاج في العراق والديار المقدسة".



وأضافت ان "النظام سيقوم بتعقب حافلات نقل الحجاج بشكل مستمر ومجاني للحجاج وذويهم لمعرفة موقع قوافل الحجاج داخل العراق وفي المشاعر المقدسة".