قطع الانترنت لساعتين خلال امتحانات الدراسة المتوسطة

وقالت الوزارة في بيان، "تود وزارة الاتصالات التنويه الى انه سيتم قطع خدمة الانترنت لمدة ساعتين خلال الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة".

واضاف البيان أن القطع "يتم من الساعة السادسة صباحاً الى الساعة الثامنة استناداً للتوجيهات العليا وبناءً على طلب وزارة التربية".