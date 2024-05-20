وفد طبي عراقي ينقل جرحى فلسطينيين لمعالجتهم في بغداد

وزار وفد طبي من وزارة الصحة العراقية المستشفيات المصرية، لتشخيص عدد من حالات الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة لنقلهم إلى العراق وإتمام علاجهم.وقال مدير مستشفى دار التمريض الخاص، رئيس الوفد الدكتور فريد عراك، إن "الوفد اطلع على الحالات المرضية للجرحى والمرضى من قطاع غزة ليتم نقلهم إلى بغداد لاستكمال علاجهم ولإجراء العمليات الجراحية الضرورية وكذلك معالجة الحالات غير الجراحية الأخرى".وبين أنه "سيتم علاجهم في مدينة الطب بمستشفى دار التمريض الخاص إذ أن أغلب الإصابات بالكسور وجراحة العظام والأورام والأمراض الباطنية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.بدوره، أوضح الجراح الاستشاري الدكتور أنيس عادل، أن هدف استقبال الجرحى الفلسطينيين في بغداد لإكمال العمليات الجراحية والعناية الصحية لمن عولج في مستشفيات غزة وانقطع علاجهم بسبب ظروف القطاع الحالية.