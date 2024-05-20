أجهزة التكييف قد تتحول لقنبلة.. تحذيرات هامة للعراقيين لتجنب حرائق الصيف

وقال مدير إعلام المديرية نؤاس صباح إن "المواطن له دور مهم في تطبيق الخطوات الكفيلة بالوقاية من حوادث الحرائق ومسبباتها والالتزام بالتعليمات الصادرة من مديرية الدفاع المدني لاسيما في موسم الصيف".وأضاف أن "من الأمور المهمة التي ينبغي الحذر منها، تشابك الأسلاك الكهربائية وترك أجهزة التبريد تعمل لساعات طويلة وتحميلها فوق طاقتها وربط أكثر من سلك في جهاز التحويل وعدم وجود صيانة للمقابس الكهربائية"، بحسب صحيفة الصباح.وأوضح شاكر أن "المديرية استكملت خطتها الخاصة بإجراءات السلامة والأمان، إذ تضمنت تطبيق فقرات قانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013 وإكمال عمليات الكشوفات على جميع المشاريع، سواء كانت في القطاع الخاص أو العام، لتفادي مخاطر الحرائق التي تشهد زيادة عادة في فصل الصيف، نتيجة التماس الكهربائي الذي يشكل 48 بالمئة من مسبباتها".وبين أن "من أهم الأهداف التي تعمل عليها المديرية هو تجفيف مسببات الحرائق، فضلا عن استكمال جميع الاستعدادات في مراكز الدفاع المدني في بغداد والمحافظات"، مشيرا إلى أن "المديرية تقوم في مواسم الأعياد والمناسبات التي تشهد تجمعات سكانية كبيرة بتخصيص عجلات إطفاء في تلك المواقع، وقد أسهم ذلك بشكل كبير في خفض الحوادث التي تم تأشير انخفاضها بنسبة 36 بالمئة خلال العام الحالي".