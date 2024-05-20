رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وزيرة الهجرة والمهجرين

وذكر الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس المجلس القاضي الدكتور فائق زيدان استقبل اليوم الاثنين الموافق 20/ 5 /2024 وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق رفقة رئيس حركة بابليون النائب اسوان الكلداني وعدد من أعضاء حركة بابليون".وأضاف أن "اللقاء شهد بحث عدد من القضايا القانونية الخاصة بالمكون المسيحي".