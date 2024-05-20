مكتب السيد السيستاني يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

السومرية نيوز – محليات



عزى المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني، اليوم الاثنين 20 مايو/أيار 2024، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران.





وأضاف، "إننا إذ نقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين برحمته ورضوانه وأن يمن على ذويهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل". وقال السيد السيستاني في برقية تعزية أطلعت عليها السومرية نيوز، "تلقينا بحزن وأسف خبر رحيل جناب حجة الإسلام والمسلمين السيد إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ورفقائه إثر حادثة سقوط مروحيتهم".وأضاف، "إننا إذ نقدم عزاءنا بهذه الفاجعة الأليمة للأمة الشريفة الإيرانية وحكومتها وبالخصوص عوائلهم المفجوعة بحرارة، نسأل الله تعالى أن يتغمد الراحلين برحمته ورضوانه وأن يمن على ذويهم بالصبر الجميل والأجر الجزيل".

وفجر اليوم، أعلنت إيران وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران أمس الأحد.



وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره صباح أمس الأحد مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.