السيد الصدر يعزي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

السومرية نيوز – محليات



عزى زعيم التيار الوطني الشيعي، السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين 20 مايو/أيار 2024، بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمالي غربي إيران.



وقال السيد الصدر في تغريدة أطلعت عليها السومرية نيوز، "تلقينا نبأ وفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه ببالغ الأسى، فلا يسعنا إلا أن نعزّي الجمهورية الإسلامية بهذا الحادث الجلل".



واضاف: "راجين من الله تعالى أن يمن على الشعب الإيراني بالأمن والأمان، وعلى الشعبين العراقي والإيراني الصديقين بالأخوة والأمان والإستقلالية تحت ظل مرجعيتهم، واخيراً نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ولا سيما عن عراقنا الحبيب وغزة الحبيبة".

وأعلن في طهران -اليوم الاثنين- وفاة رئيسي والوفد المرافق له في تحطم المروحية التي كانت تقله أمس فوق جبال محافظة أذربيجان الشرقية.



وكان برفقة رئيسي، عبد اللهيان، وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس الفريق الأمني للرئيس الإيراني، بالإضافة إلى 3 طيارين كانوا على متن المروحية.