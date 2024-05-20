العدل تناقش تقرير العراق الخاص باتفاقية القضاء على التمييز العنصري

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، انه "برئاسة وزير العدل خالد شواني، عقدت اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية اجتماعًا حضره الأعضاء، وذلك لمناقشة تقرير جمهورية العراق الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".وتم خلال الاجتماع، "مناقشة التقريرين الدوريين السادس والعشرين والسابع والعشرين، بالإضافة إلى تشكيلة الوفد الحكومي الذي سيتولى مناقشة هذه التقارير مع اللجنة الدولية المختصة. كما تناول الاجتماع بحث الوثيقة الأساسية الموحدة لجمهورية العراق، بما في ذلك الإحصاءات والمعلومات الواردة فيها".وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة ضمن توصياتها على "ضرورة تحديث معلومات تقرير القضاء على التمييز العنصري والاجراءات الحكومية في تطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان بين جميع اطياف المجتمع، وكذلك تشكيلة الوفد الحكومي. بالإضافة الى إجراء التعديلات اللازمة على الوثيقة الأساسية الموحدة لغرض إقرارها بشكل نهائي".