هيئة الحج تتفق مع البنك المركزي لفتح فروع لتصريف الدولار

أعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة، الاثنين، عن اتفاقها مع البنك المركزي العراقي على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في بغداد والمحافظات لتصريف عملة الدولار الى الحجاج.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم، أنه "بعد عدة اجتماعات عقدتها الهيئة مع البنك المركزي، وبتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهود رئيس الهيئة الشيخ سامي المسعودي بضرورة تسهيل العملية المصرفية لحجاج بيت الله الحرام، وحرص البنك المركزي على خدمة الحجاج، تم الاتفاق على فتح مصرفي الرافدين والرشيد ابوابها امام ضيوف الرحمن".

واوضحت انه "تم فتح 30 فرعا لمصرفي الرشيد والرافدين في بغداد، و8 فروع في المحافظات حسب جداول تفويج الحجاج، فيما يتم تخصيص شركات صرافة في المحافظات التي يتعذر فتح فروح فيها".

يشار الى أن مصرف الناسك الإسلامي، هو المصرف الوحيد الذي بادر خلال الايام الماضية بتصريف الدولار يوميا الى الحجاج.

وكشف البيان أسماء فروع المصارف لتصريف عملة الدولار الى الحجاج:

(فروع مصرف الرافدين، بغداد)

الوزيرية

المنصور

الرافعي

الامانة العامة لمجلس الوزراء

دور الضباط

القدس

المشتل

المعرفة

شارع فلسطين

حي العامل

(فروع مصرف الرشيد)

اليرموك

الكرخ

الجوادين

المحمودية

ابو غريب

الشورجة راغبة خاتون

ارخيته

الاعتماد التجاري

ثورة العشرين