خارطة شاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:سريع وجسر الدورة وصولا الى الجسر العنكبوتي على سريع محمد القاسم ازدحامشارع موسى بن نصير ومجسر الأمانة ازدحامسريع محمد القاسم من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضة مرور بطيءمحمد القاسم السايد القادم من منطقة الوزيرية لغاية النهضة ازدحامالشارع بين مجسر قرطبة ونفق باب الشرجي ازدحامشارع الجمهورية من ساحة الوثبة الى الخلاني ازدحامشارع الرشيد من السوق العربي الى كراج السنكشارع حيفا من حديقة الشيخ احمد الوائلي الى وزارة العدلجسر الجمهورية ازدحامشارع 14 رمضان من مجسر 14 رمضان الى مستشفى الطفل المركزيشارع الرواد وشارع وزارة الكهرباء المنصوركرادة داخل قرب نفق عمار بن ياسرأبو نؤاس قبل الجسر المعلقكرادة داخل من شارع العطار الى كهرمانةشارع السعدون من ساحة الفتح الى ساحة الفردوسمجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وجميع الشوارع المحيطة بمدينة الطب