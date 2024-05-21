برامج إصلاح النزلاء.. سجناء العراق سيخرجون "حلّاقين ومهندسي تكييف"

وقال مدير قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة مراد مهدي الساعدي إن الوزارة تعمل على تطبيق أهم البرامج الإصلاحية في سجونها بما يساعد النزلاء على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء مدة محكوميتهم وضمان إيجاد فرص عمل لهم تساعدهم في تحسين معيشتهم ورفع مستواهم الاقتصادي.وبين أنه "تم استحداث برامج تدريبية جديدة تتضمن ورش تصليح أجهزة التبريد التي نفذت في ثلاثة سجون، هي سجن بغداد، وسوسة في محافظة السليمانية، فضلا عن سجن البصرة، وهناك مهنا أخرى يتم تدريب النزلاء عليها، منها النجارة والخياطة والتطريز، فضلا عن مهنة الحلاقة التي تعد هي الأخرى مستحدثة".وأشار الى أن "برامج التدريب يتم فيها زج النزلاء الذين تكون محكوميتهم متوسطة وخفيفة، مع استمرار الدورات التعليمية والتأهيلية التي تعطى لهم طوال فترة محكوميتهم".ولفت الساعدي إلى خضوع النزلاء المودعين في السجون الإصلاحية إلى برامج عديدة على جميع المستويات، تكون في بعض الأحيان بدعم من منظمات حقوق الإنسان التي تتابع عن كثب مدى تطبيق البرامج الإصلاحية للنزلاء، إلى جانب متابعة مباشرة من قبل وزير العدل خالد شواني من خلال الزيارات المستمرة التي يقوم بها إلى دوائر السجون.