المالية تعلن تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر أيار

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اليوم الثلاثاء، إجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر أيار الجاري".وأضافت الوزارة، أن "الدائرة دعت وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إلى مراجعة الدائرة لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".