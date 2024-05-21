الأمطار تأبى الرحيل عن أيار.. تقرير مُفصّل لطقس العراق بالأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحياناً، ولا تغير في درجات الحرارة في الأقسام الوسطى والجنوبية، وتنخفض بضع درجات في القسم الشمالي من البلاد".وأضافت، أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى، وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية".وأوضحت الهيئة أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة في المنطقة الشمالية، أما درجات الحرارة ستكون فسترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية".ولفتت إلى أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم السبت المقبل، سيكون الطقس على العموم صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى، وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".