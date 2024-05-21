السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في النجف

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كمية من مادة المثيل امفيتامين المخدرة إضافة الى أدوات تعاطي مختلفة".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".