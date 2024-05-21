الاعدام لارهابيين عن جريمة خطف وقتل مواطن ببغداد

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجنى عليه والذي كان يعمل بصفة كهربائي في احدى المقرات العسكرية تم خطفه وقتله عام 2007 من قبل اربعة ارهابيين في محافظة بغداد- قضاء المدائن".وأضاف أن "الحكم بحقهم صدر استنادا لأحكام المادة الثانية 1 /3 /8 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".