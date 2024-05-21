بواقع 3 آلاف دولار.. الرشيد يوجه فروعه ببيع الدولار للحجاج

وذكر بيان للمصرف، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "نظرا لبدأ موسم الحج الى الديار المقدسة اعلن مصرف الرشيد عن توجيه عدد من فروعه المباشرة ببيع الدولار للحجاج حصرا".واوضح ان "البيع يشمل كافة الحجاج المسافرين (جوآ وبرآ) ويكون التقديم عن طريق منصة ( FITR) ورفع البيانات عليها بشكل مباشر لتجنب التكرار"، مشيراً إلى أن "ايداع النقد العراقي واستلام مبلغ الدولار سيتم بنفس الفرع المخصص عبر المنصة".وتابع: "علما ان الفروع وحسب جانبي الكرخ والرصافة وكالاتي :١ - جانب الكرخ ( اليرموك ، الكرخ ، الجوادين ، المحمودية ، ابو غريب)٢- جانب الرصافة (الشورجة ، راغبة خاتون، ارخيته، الاعتماد التجاري ، ثورة العشرين )".واكد المصرف، على "الحجاج جلب البطاقة الموحدة وجواز السفر ومنفيست الحج خلال مراجعة الفرع".