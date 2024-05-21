بينهما دقائق.. وفاة طالبة ووالدتها غرب البصرة

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "في قضاء سفوان (40 كم غرب البصرة) توفيت طالبة في الصف الثالث المتوسط كانت تراجع المواد الدراسية وتستعد للامتحانات وهي تعاني من مرض في القلب".

وأضاف المصدر أنه "بعد نقلها الى مستشفى القضاء بدقائق لم تتحمل والدتها الفاجعة وتعرضت الى جلطة دماغية وتوفيت"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.