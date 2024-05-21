وفاة شقيقين بصعقة كهربائية في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن " شقيقين لقيا مصرعهما، اليوم، اثر صعقة كهربائية في منطقة البوسفن التابع لقضاء الجدول الغربي في كربلاء".

ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.