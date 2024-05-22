بعد الطائرات.. انطلاق أول دفعة لتفويج الحجاج برًا (صور)

السومرية نيوز-محليات



انطلقت قوافل الحجاج العراقيين، باتجاه منفذ عرعر الحدودي اليوم الأربعاء، كأول وجبة تفويج بريّة.

وقال مراسل السومرية نيوز، ان هيئة الحج والعمرة بدأت بتفويج قوافل الحجاج برًا من كربلاء المقدسة نحو منفذ عرعر الحدودي.



ويوم السبت الماضي انطلق تفويج الحجاج جوًا، فيما من المؤمل ان يتم انتقال قرابة 19 الف حاج برًا عبر الحافلات الى السعودية ومثلهم عبر الطائرات جوًا.