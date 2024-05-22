قائمة طويلة وشاملة بازدحامات بغداد الان

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي:محمد القاسم ازدحام من الوزيرية لغاية مجسر العلويةشارع موسى بن نصير ازدحام لغاية كراج الأمانةمجسر الربيعي ومجسر العلوية وشارع الصناعة ازدحاممحمد القاسم حركة مرور بطيئة من الجسر العنكبوتي لغاية معارض النهضةشارع النضال امام مستشفى ابن الهيثم ازدحام السايدينكرادة داخل وصولا لكهرمانة ازدحامشارع السعدون من الفردوس الى كهرمانةمن مجسر قرطبة الى نفق باب الشرجي وثم باتجاه مقبرة الغزالي ازدحامساحة التحرير وجسر الجمهورية وشارع يافا ازدحام متصلجسر السنك ازدحامشارع الرشيد من جسر السنك لغاية جامع الحيدرخانةشارع الجمهورية مرور بطيئ السايدين من الوثبة الى الشورجةمجسر وجسر ونفق باب المعظم وشارع وزارة الصحة وصولا لكلية الفنون الجميلة والشوارع المحيطة بمدينة الطب ازدحامات خانقةشارع صفي الدين الحلي من المستنصرية الى مقبرة الجيش البريطاني ومن المقبرة الى جسر الصرافيةمن متنزه الشالجية الى مقبرة براثا السايدين ازدحامجسر وشارع 14 رمضانجسر وسريع ابوغريب وصولا لمرور البيجيةسريع وجسر الدورة وصولا للجسر العنكبوتي على محمد القاسمجسر وساحة الطابقينشارع قطر الندى من السيدية وصولا الى جسر الجادرية